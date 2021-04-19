greenozon написав:До речі тема актуальна і важлива! купував не-військові бумаги в Вотані трішки, і от отримав питання документів, прийшлось зібрати і надати, інакше питання стояло - "на жаль поки не можемо виконувати ваші накази, поки не буде документів" цікаво як із цим в інших брокерів, так само строго по не-військових
По факту у всех по закону нужна полная идентификация. Как вариант смотрите последний рейтинг брокеров/банков на бирже https://pfts.ua/images/rating_7.2022.xlsx, обращаетесь к ним и они Вам дадут список документов, а так же скажут сроки на отрытие счета для торговли.