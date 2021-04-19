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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 348349350351
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:09

  greenozon написав:До речі тема актуальна і важлива!
купував не-військові бумаги в Вотані трішки, і от отримав питання документів, прийшлось зібрати і надати, інакше питання стояло - "на жаль поки не можемо виконувати ваші накази, поки не буде документів"
цікаво як із цим в інших брокерів, так само строго по не-військових


По факту у всех по закону нужна полная идентификация. Как вариант смотрите последний рейтинг брокеров/банков на бирже https://pfts.ua/images/rating_7.2022.xlsx, обращаетесь к ним и они Вам дадут список документов, а так же скажут сроки на отрытие счета для торговли.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 11:40

Готов продать пакет бумаг 199210 - 600 ед
(Погашение 12.10.22)

А также 204150 - 600 ед
(погашение 26.02.25)

Кому интересно - в личку))
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Повідомлення Додано: Суб 20 сер, 2022 21:32

дія за півтори тижні має зайти в ринок ОВДП

https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/20/7364128/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 08:17

  greenozon написав:дія за півтори тижні має зайти в ринок ОВДП

https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/20/7364128/


Для объемов ОВДП нужна не Дия-маркетплейс, а ставки из жизни, а не космоса, в котором живут НБУ и Кабмин.
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 06:15

  striped написав:
  greenozon написав:дія за півтори тижні має зайти в ринок ОВДП

https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/20/7364128/


Для объемов ОВДП нужна не Дия-маркетплейс, а ставки из жизни, а не космоса, в котором живут НБУ и Кабмин.

не понимаю как нбу запрещает вам покупать по 25% на бирже, дело в принципе в том что нет рынка, нет досточного количества участников торгов. не моДное это дело в нашей стране
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:27

В онлайн площадці ICU появилось буквально десятки типів ОВДП!
ще вчора було макс. 3 типи
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:40

  greenozon написав:дія за півтори тижні має зайти в ринок ОВДП

https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/20/7364128/


ага...
пора готовиться к конвертации... so-so
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:51

  greenozon написав:В онлайн площадці ICU появилось буквально десятки типів ОВДП!
ще вчора було макс. 3 типи

і маржа 6%, продати 23% купити 18%

Але хто буде брати воєнні під 11%, якщо є невоєнні під 15% приблизно на подібну дату погашення
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 15:19

саме так! і прямий доказ цьому - мізерні об'єми на первинних аукціонах.
До речі прочитав десь що нерезидентам заборонено працювати із військовими цільовими бумагами, тому із відкриттям ринків вони он лише недавно активізувались...

мінфіну явно треба підтягуватись до планки вторинки!
greenozon
 
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