greenozon написав:До речі тема актуальна і важлива! купував не-військові бумаги в Вотані трішки, і от отримав питання документів, прийшлось зібрати і надати, інакше питання стояло - "на жаль поки не можемо виконувати ваші накази, поки не буде документів" цікаво як із цим в інших брокерів, так само строго по не-військових
По факту у всех по закону нужна полная идентификация. Как вариант смотрите последний рейтинг брокеров/банков на бирже https://pfts.ua/images/rating_7.2022.xlsx, обращаетесь к ним и они Вам дадут список документов, а так же скажут сроки на отрытие счета для торговли.
саме так! і прямий доказ цьому - мізерні об'єми на первинних аукціонах. До речі прочитав десь що нерезидентам заборонено працювати із військовими цільовими бумагами, тому із відкриттям ринків вони он лише недавно активізувались...
мінфіну явно треба підтягуватись до планки вторинки!