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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 349350351352
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 01:45

  adj написав:Валютні овдп через моно, хтось брав? Що скажете?

А що треба казати? Головне продумайте, як будете у кота валюту забирати. А-Банк наявність валюти для чужих клієнтів не гарантує, особливо у ці скрутні часи.
klug
 
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  #<1 ... 349350351352
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