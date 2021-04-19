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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 06 вер, 2022 01:45
adj написав:
Валютні овдп через моно, хтось брав? Що скажете?
А що треба казати? Головне продумайте, як будете у кота валюту забирати. А-Банк наявність валюти для чужих клієнтів не гарантує, особливо у ці скрутні часи.
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