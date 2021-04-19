Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 06 вер, 2022 01:45
adj написав:
Валютні овдп через моно, хтось брав? Що скажете?
А що треба казати? Головне продумайте, як будете у кота валюту забирати. А-Банк наявність валюти для чужих клієнтів не гарантує, особливо у ці скрутні часи.
klug
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Додано: Вів 06 вер, 2022 06:04
klug написав: adj написав:
Валютні овдп через моно, хтось брав? Що скажете?
А що треба казати? Головне продумайте, як будете у кота валюту забирати. А-Банк наявність валюти для чужих клієнтів не гарантує, особливо у ці скрутні часи.
Більше того якщо шанс через абанк забрати вклад без комісії є хоча б теоретичний (там є процедура зняття коштів безпосередньо з вкладного рахунку) , то отримання готівки після виплати по ОВДП - це однозначно лише зняття готівки з картки, а там комісія 0,9%
Alien
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Kripo
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Додано: Вів 06 вер, 2022 12:34
klug написав: adj написав:
Валютні овдп через моно, хтось брав? Що скажете?
А що треба казати? Головне продумайте, як будете у кота валюту забирати. А-Банк наявність валюти для чужих клієнтів не гарантує, особливо у ці скрутні часи.
пишуть, що вже приват перестав видавати валюту з рахунків
Kalgan
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134 лохотрона... більшість із них далі працює і краде гроші людей
https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha ... riv/#tab-2
що цікаво! деякі із них (напр. "Ізраїль ІНВЕСТМЕНТС") навіть рекламував сам фінанс.юа... ще й пропонував % за певні умови...
https://youcontrol.com.ua/catalog/compa ... /42620622/
greenozon
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