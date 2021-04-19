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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 349350351352
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 01:45

  adj написав:Валютні овдп через моно, хтось брав? Що скажете?

А що треба казати? Головне продумайте, як будете у кота валюту забирати. А-Банк наявність валюти для чужих клієнтів не гарантує, особливо у ці скрутні часи.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 06:04

  klug написав:
  adj написав:Валютні овдп через моно, хтось брав? Що скажете?

А що треба казати? Головне продумайте, як будете у кота валюту забирати. А-Банк наявність валюти для чужих клієнтів не гарантує, особливо у ці скрутні часи.

Більше того якщо шанс через абанк забрати вклад без комісії є хоча б теоретичний (там є процедура зняття коштів безпосередньо з вкладного рахунку) , то отримання готівки після виплати по ОВДП - це однозначно лише зняття готівки з картки, а там комісія 0,9%
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 12:12

Re: Ринок ОВДП

  St/2 написав:Так что кинут.

отличная статья в тему: https://www.epravda.com.ua/publications ... /6/691144/
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 12:34

  klug написав:
  adj написав:Валютні овдп через моно, хтось брав? Що скажете?

А що треба казати? Головне продумайте, як будете у кота валюту забирати. А-Банк наявність валюти для чужих клієнтів не гарантує, особливо у ці скрутні часи.

пишуть, що вже приват перестав видавати валюту з рахунків
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 13:40

134 лохотрона... більшість із них далі працює і краде гроші людей

https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha ... riv/#tab-2

що цікаво! деякі із них (напр. "Ізраїль ІНВЕСТМЕНТС") навіть рекламував сам фінанс.юа... ще й пропонував % за певні умови...
https://youcontrol.com.ua/catalog/compa ... /42620622/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 14:30

  greenozon написав:134 лохотрона... більшість із них далі працює і краде гроші людей

https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha ... riv/#tab-2

що цікаво! деякі із них (напр. "Ізраїль ІНВЕСТМЕНТС") навіть рекламував сам фінанс.юа... ще й пропонував % за певні умови...
https://youcontrol.com.ua/catalog/compa ... /42620622/

Порочный круг бедности :idea:
очень хочется побольше а выходит совсем ничего
нет бы хотеть поменьше, глядишь бы опыта поднасобиралось за три-пять лет, а там уже инвестируй, если чтото осталось :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 10:24

Мінфін залучив рекордно малу суму від продажу військових ОВДП
https://finclub.net/ua/news/minfin-zalu ... 70933.html

лише 47М грн
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 12:51

  greenozon написав:Мінфін залучив рекордно малу суму від продажу військових ОВДП
https://finclub.net/ua/news/minfin-zalu ... 70933.html

лише 47М грн

У НБУ закінчилися фантики?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 08:12

швидше мінфін став на рога (чув цю тезу в інтерв'ю Марченка) і не розуміє що по смішних ставках кошти йому не залучити...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 10:06

від сьогодні можна поштучно купувати валютні ОВДП в Альфа (додаток Сенс)

https://alfabank.ua/news/u-sense-supera ... skovi-ovdp

щоб не платити комісій раджу спочатку купити хоча б 1 гривневу бумагу, відкрити усі потрібні рахунки і тд
greenozon
 
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