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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 350351352353
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 14:27

  greenozon написав:щоб не платити комісій раджу спочатку купити хоча б 1 гривневу бумагу, відкрити усі потрібні рахунки і тд

Фрідману ж на прибиральницю не вистачає.
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 14:45

  greenozon написав:від сьогодні можна поштучно купувати валютні ОВДП в Альфа (додаток Сенс)

https://alfabank.ua/news/u-sense-supera ... skovi-ovdp

щоб не платити комісій раджу спочатку купити хоча б 1 гривневу бумагу, відкрити усі потрібні рахунки і тд

Поясніть як воно працює. Купляєш 1 шт за 1011,5 доларів? Як його ці дрібні платяться? Дохід в Сенсі пише 25,5 доларів. Скільки ж тоді в квітні при погашенні в сумі буде? А які ще тут комісії будуть? Дякую.
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