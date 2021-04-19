Фрідману ж на прибиральницю не вистачає.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 08 вер, 2022 14:27
Додано: Чет 08 вер, 2022 14:45
Поясніть як воно працює. Купляєш 1 шт за 1011,5 доларів? Як його ці дрібні платяться? Дохід в Сенсі пише 25,5 доларів. Скільки ж тоді в квітні при погашенні в сумі буде? А які ще тут комісії будуть? Дякую.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 00:15
Ціна купівлі кожного дня зростатиме, дохід зменшуватиметься. Сьогодні вже 1 шт за 1011,64$. 27.10 та 27.04 виплатять купони по 18,5$ , також 27.04 виплатять 1000$ (тіло). Дохід: 1000+18.5+18.5-1011,64=25.36$
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