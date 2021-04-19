RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 350351352353
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 14:27

  greenozon написав:щоб не платити комісій раджу спочатку купити хоча б 1 гривневу бумагу, відкрити усі потрібні рахунки і тд

Фрідману ж на прибиральницю не вистачає.
klug
 
Повідомлень: 7478
З нами з: 18.08.14
Подякував: 315 раз.
Подякували: 1053 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 14:45

  greenozon написав:від сьогодні можна поштучно купувати валютні ОВДП в Альфа (додаток Сенс)

https://alfabank.ua/news/u-sense-supera ... skovi-ovdp

щоб не платити комісій раджу спочатку купити хоча б 1 гривневу бумагу, відкрити усі потрібні рахунки і тд

Поясніть як воно працює. Купляєш 1 шт за 1011,5 доларів? Як його ці дрібні платяться? Дохід в Сенсі пише 25,5 доларів. Скільки ж тоді в квітні при погашенні в сумі буде? А які ще тут комісії будуть? Дякую.
alex lem
 
Повідомлень: 2283
З нами з: 25.12.08
Подякував: 112 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 00:15

  alex lem написав:Поясніть як воно працює. Купляєш 1 шт за 1011,5 доларів? Як його ці дрібні платяться? Дохід в Сенсі пише 25,5 доларів. Скільки ж тоді в квітні при погашенні в сумі буде? А які ще тут комісії будуть? Дякую.

Ціна купівлі кожного дня зростатиме, дохід зменшуватиметься. Сьогодні вже 1 шт за 1011,64$. 27.10 та 27.04 виплатять купони по 18,5$ , також 27.04 виплатять 1000$ (тіло). Дохід: 1000+18.5+18.5-1011,64=25.36$
Golf_streem
 
Повідомлень: 304
З нами з: 06.08.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:00

Golf_streem
А разве будут выплачивать купоны? Отсрочка же на 2 года.
Или это Вы теорию расчета объясняете?
spiridonwot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 56
З нами з: 22.07.21
Подякував: 15 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:47

  spiridonwot написав:Golf_streem
А разве будут выплачивать купоны? Отсрочка же на 2 года.
Или это Вы теорию расчета объясняете?

ОВДП - будуть, ОЗДП - відклали. москалі пропонують валютні ОВДП.
klug
 
Повідомлень: 7478
З нами з: 18.08.14
Подякував: 315 раз.
Подякували: 1053 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 10:06

Re: Ринок ОВДП

Не знайшов окрему тему по брокеру Універ Кепітал(Wotan), але куди там писати, що б зробили виплату дивідентів?
Раніше писав в телеграм боту, але тепер там не відповідать. Ще помітив, що раніше листи приходити з домену univer.ua, а тепер з gmail.com.
h8_Sharhan
 
Повідомлень: 13
З нами з: 12.06.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 11:29

h8_Sharhan

у них один емейл на всі випадки життя - mybroker@univer.ua

Але, дійсно можуть відповідати із затримкою день-і більше...
greenozon
 
Повідомлень: 14185
З нами з: 01.06.14
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1311 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:01

Не знаю коли, але в Приваті насипали купу гривневих бумаг

https://next.privat24.ua/bonds/list

макс дохідність - 19.25% UA4000219208

але не забуваємо, за
- мінімальна кількість купівлі 100+- штук
- купа комісій і поборів
greenozon
 
Повідомлень: 14185
З нами з: 01.06.14
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1311 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:55

  greenozon написав:Не знаю коли, але в Приваті насипали купу гривневих бумаг

https://next.privat24.ua/bonds/list

макс дохідність - 19.25% UA4000219208

але не забуваємо, за
- мінімальна кількість купівлі 100+- штук
- купа комісій і поборів

Вже більше місяця цей ринок присутній в П24.
Спочатку котувались тільки короткі папери, але одразу була купівля і продаж.
Тижнів 2 як добавились довгі папери.
Поступово звужується маржа і добавляються на продаж довгі папери, але самі довгі тільки купують з серйозним дисконтом.
Не так вже багато там комісій, їх калькулятор все одразу показує, навіть сам розрахує дохідність.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12409
З нами з: 30.12.09
Подякував: 558 раз.
Подякували: 3443 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 350351352353
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
62 49331
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.