щоб не платити комісій раджу спочатку купити хоча б 1 гривневу бумагу, відкрити усі потрібні рахунки і тд
Поясніть як воно працює. Купляєш 1 шт за 1011,5 доларів? Як його ці дрібні платяться? Дохід в Сенсі пише 25,5 доларів. Скільки ж тоді в квітні при погашенні в сумі буде? А які ще тут комісії будуть? Дякую.
alex lem написав:Поясніть як воно працює. Купляєш 1 шт за 1011,5 доларів? Як його ці дрібні платяться? Дохід в Сенсі пише 25,5 доларів. Скільки ж тоді в квітні при погашенні в сумі буде? А які ще тут комісії будуть? Дякую.
Ціна купівлі кожного дня зростатиме, дохід зменшуватиметься. Сьогодні вже 1 шт за 1011,64$. 27.10 та 27.04 виплатять купони по 18,5$ , також 27.04 виплатять 1000$ (тіло). Дохід: 1000+18.5+18.5-1011,64=25.36$
Не знайшов окрему тему по брокеру Універ Кепітал(Wotan), але куди там писати, що б зробили виплату дивідентів? Раніше писав в телеграм боту, але тепер там не відповідать. Ще помітив, що раніше листи приходити з домену univer.ua, а тепер з gmail.com.
але не забуваємо, за - мінімальна кількість купівлі 100+- штук - купа комісій і поборів
Вже більше місяця цей ринок присутній в П24. Спочатку котувались тільки короткі папери, але одразу була купівля і продаж. Тижнів 2 як добавились довгі папери. Поступово звужується маржа і добавляються на продаж довгі папери, але самі довгі тільки купують з серйозним дисконтом. Не так вже багато там комісій, їх калькулятор все одразу показує, навіть сам розрахує дохідність.
але не забуваємо, за - мінімальна кількість купівлі 100+- штук - купа комісій і поборів
Вже більше місяця цей ринок присутній в П24. Спочатку котувались тільки короткі папери, але одразу була купівля і продаж. Тижнів 2 як добавились довгі папери. Поступово звужується маржа і добавляються на продаж довгі папери, але самі довгі тільки купують з серйозним дисконтом. Не так вже багато там комісій, їх калькулятор все одразу показує, навіть сам розрахує дохідність.
Найголовніше щоб люди розуміли що таке YTM. На аукціонах дохідність розраховується зовісім по іншій формулі, що приблизно = простій дохідності. По найдовшим паперам їх 19,25% це 18,34% в простій дохідності.