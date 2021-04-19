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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 351352353354
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 11:42

Re: Ринок ОВДП

  accord_trading_ltd написав:Найголовніше щоб люди розуміли

Тут розум дуже простий
16.09.2022 купив за 1015.8
14.12.2022 повернули/продав за 1057.5 (в т.ч. виплати купонами)
заробив 41.7

Зображення

Приклад на 1000 обліжок, що сьогодні продає Алка. Тобто 17.03% чистими, або /0.805=21.155% банківських :)

ПС. А все інше, то як в анекдоті про дві курки :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:22

Re: Ринок ОВДП

  Amethyst написав:А все інше, то як в анекдоті про дві курки


П'ятниця ...
Розповідайте ;)

До речі, яке Ваше відношення до гривневих ОВДП?
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 13:23

  V2 написав:
  Amethyst написав:А все інше, то як в анекдоті про дві курки


П'ятниця ...
Розповідайте ;)
повернувся син додому після навчання у бурсі
батько його зустрічає на дворі і питає чому ж він навчився
а сина хопає курку і каже: хочте тато я вам от докажу, що тут ДВІ курки, а не одна
- ну давай синку
- сина витягує праву руку до носа батьки і каже: ось одна,
потім швидко заводить рука собі заспину, міняє руки з куркою
і суне батьку курку у лівій руці: а ось друга.
Ну батько покрутив вуса, схопив курку і каже: ото я цю буду їсти на обід, а ти оту другу!
  V2 написав:До речі, яке Ваше відношення до гривневих ОВДП?
Обережне :(
От дивлюся на оці 222145 у Алки, і не розумію звідки вони там 41.70 доходу знайшли :)
Amethyst
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  #<1 ... 351352353354
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