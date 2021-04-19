V2 написав: Amethyst написав:
А все інше, то як в анекдоті про дві курки
П'ятниця ...
Розповідайте
повернувся син додому після навчання у бурсі
батько його зустрічає на дворі і питає чому ж він навчився
а сина хопає курку і каже: хочте тато я вам от докажу, що тут ДВІ курки, а не одна
- ну давай синку
- сина витягує праву руку до носа батьки і каже: ось одна,
потім швидко заводить рука собі заспину, міняє руки з куркою
і суне батьку курку у лівій руці: а ось друга.
Ну батько покрутив вуса, схопив курку і каже: ото я цю буду їсти на обід, а ти оту другу!
V2 написав:
До речі, яке Ваше відношення до гривневих ОВДП?
Обережне
От дивлюся на оці 222145 у Алки, і не розумію звідки вони там 41.70 доходу знайшли