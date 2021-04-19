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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 351352353354
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 11:42

Re: Ринок ОВДП

  accord_trading_ltd написав:Найголовніше щоб люди розуміли

Тут розум дуже простий
16.09.2022 купив за 1015.8
14.12.2022 повернули/продав за 1057.5 (в т.ч. виплати купонами)
заробив 41.7

Зображення

Приклад на 1000 обліжок, що сьогодні продає Алка. Тобто 17.03% чистими, або /0.805=21.155% банківських :)

ПС. А все інше, то як в анекдоті про дві курки :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:22

Re: Ринок ОВДП

  Amethyst написав:А все інше, то як в анекдоті про дві курки


П'ятниця ...
Розповідайте ;)

До речі, яке Ваше відношення до гривневих ОВДП?
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 13:23

  V2 написав:
  Amethyst написав:А все інше, то як в анекдоті про дві курки


П'ятниця ...
Розповідайте ;)
повернувся син додому після навчання у бурсі
батько його зустрічає на дворі і питає чому ж він навчився
а сина хопає курку і каже: хочте тато я вам от докажу, що тут ДВІ курки, а не одна
- ну давай синку
- сина витягує праву руку до носа батьки і каже: ось одна,
потім швидко заводить рука собі заспину, міняє руки з куркою
і суне батьку курку у лівій руці: а ось друга.
Ну батько покрутив вуса, схопив курку і каже: ото я цю буду їсти на обід, а ти оту другу!
  V2 написав:До речі, яке Ваше відношення до гривневих ОВДП?
Обережне :(
От дивлюся на оці 222145 у Алки, і не розумію звідки вони там 41.70 доходу знайшли :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 19:09

Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 16 вересня, ухвалив постанову, яка дозволить українцям купувати військові облігації через додаток «Дія»
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:32

  greenozon написав:Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 16 вересня, ухвалив постанову, яка дозволить українцям купувати військові облігації через додаток «Дія»


пропал калабуховский дом
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:34

  accord_trading_ltd написав:
  somilitark написав:
  greenozon написав:Не знаю коли, але в Приваті насипали купу гривневих бумаг

https://next.privat24.ua/bonds/list

макс дохідність - 19.25% UA4000219208

але не забуваємо, за
- мінімальна кількість купівлі 100+- штук
- купа комісій і поборів

Вже більше місяця цей ринок присутній в П24.
Спочатку котувались тільки короткі папери, але одразу була купівля і продаж.
Тижнів 2 як добавились довгі папери.
Поступово звужується маржа і добавляються на продаж довгі папери, але самі довгі тільки купують з серйозним дисконтом.
Не так вже багато там комісій, їх калькулятор все одразу показує, навіть сам розрахує дохідність.


Найголовніше щоб люди розуміли що таке YTM. На аукціонах дохідність розраховується зовісім по іншій формулі, що приблизно = простій дохідності. По найдовшим паперам їх 19,25% це 18,34% в простій дохідності.


вот с этой простой и непростой доходностью попахивает на*баловом
я вообще думаю что это от ФридомФинанса идет все

как говорил Булгаков, музей которого еще не прикрыли - доходность бывает одна, понятная, она же в деньгах
cohan
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