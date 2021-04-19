Amethyst написав:А все інше, то як в анекдоті про дві курки
П'ятниця ... Розповідайте
повернувся син додому після навчання у бурсі батько його зустрічає на дворі і питає чому ж він навчився а сина хопає курку і каже: хочте тато я вам от докажу, що тут ДВІ курки, а не одна - ну давай синку - сина витягує праву руку до носа батьки і каже: ось одна, потім швидко заводить рука собі заспину, міняє руки з куркою і суне батьку курку у лівій руці: а ось друга. Ну батько покрутив вуса, схопив курку і каже: ото я цю буду їсти на обід, а ти оту другу!
V2 написав:До речі, яке Ваше відношення до гривневих ОВДП?
Обережне От дивлюся на оці 222145 у Алки, і не розумію звідки вони там 41.70 доходу знайшли
але не забуваємо, за - мінімальна кількість купівлі 100+- штук - купа комісій і поборів
Вже більше місяця цей ринок присутній в П24. Спочатку котувались тільки короткі папери, але одразу була купівля і продаж. Тижнів 2 як добавились довгі папери. Поступово звужується маржа і добавляються на продаж довгі папери, але самі довгі тільки купують з серйозним дисконтом. Не так вже багато там комісій, їх калькулятор все одразу показує, навіть сам розрахує дохідність.
Найголовніше щоб люди розуміли що таке YTM. На аукціонах дохідність розраховується зовісім по іншій формулі, що приблизно = простій дохідності. По найдовшим паперам їх 19,25% це 18,34% в простій дохідності.
вот с этой простой и непростой доходностью попахивает на*баловом я вообще думаю что это от ФридомФинанса идет все
как говорил Булгаков, музей которого еще не прикрыли - доходность бывает одна, понятная, она же в деньгах
але не забуваємо, за - мінімальна кількість купівлі 100+- штук - купа комісій і поборів
Вже більше місяця цей ринок присутній в П24. Спочатку котувались тільки короткі папери, але одразу була купівля і продаж. Тижнів 2 як добавились довгі папери. Поступово звужується маржа і добавляються на продаж довгі папери, але самі довгі тільки купують з серйозним дисконтом. Не так вже багато там комісій, їх калькулятор все одразу показує, навіть сам розрахує дохідність.
Найголовніше щоб люди розуміли що таке YTM. На аукціонах дохідність розраховується зовісім по іншій формулі, що приблизно = простій дохідності. По найдовшим паперам їх 19,25% це 18,34% в простій дохідності.
вот с этой простой и непростой доходностью попахивает на*баловом я вообще думаю что это от ФридомФинанса идет все
как говорил Булгаков, музей которого еще не прикрыли - доходность бывает одна, понятная, она же в деньгах
greenozon написав:макс дохідність - 19.25% UA4000219208 але не забуваємо, за - мінімальна кількість купівлі 100+- штук
Знизили мінімальну к-ть до 50 тис. грн, побори залишили. Більше того, там є ще і деякі інші,наприклад, в мене закінчився термін дії старої карточки, що була вказана для виплати, то переоформлення на нову не автоматом, а за 50 грн. Чесно кажучи отримати прямі збитки та ще і з комісіями не приваблює.