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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 19 вер, 2022 10:21
Кабмін доручив АРМА купити військові ОВДП ще на 300 мільйонів https://minfin.com.ua/ua/2022/09/18/92425537/
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greenozon
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