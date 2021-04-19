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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 352353354355
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 10:21

Кабмін доручив АРМА купити військові ОВДП ще на 300 мільйонів
https://minfin.com.ua/ua/2022/09/18/92425537/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 12:11

Готов продать пакет бумаг 200885 (погашение 19.04.23)
и 219208 (погашение 03.07.24) кому интересно - в личку))
asti
 
Повідомлень: 2948
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Подякував: 42 раз.
Подякували: 569 раз.
 
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