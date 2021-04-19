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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 19 вер, 2022 10:21
Кабмін доручив АРМА купити військові ОВДП ще на 300 мільйонів
Додано: Вів 20 вер, 2022 12:11
Готов продать пакет бумаг 200885 (погашение 19.04.23)
и 219208 (погашение 03.07.24) кому интересно - в личку))
Додано: Чет 22 вер, 2022 07:29
Re: Ринок ОВДП
Коллеги, поясните пожалуйста - если облигации покупались со ставкой 9%, а теперь они же продаются со ставкой 15% это значит, что покупатели по 9 стали еще большими патриотами и их деньги фактически какой-то начальный период просто работали на эмитента, а не на покупателя?
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