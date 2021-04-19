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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 352353354355
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 10:21

Кабмін доручив АРМА купити військові ОВДП ще на 300 мільйонів
https://minfin.com.ua/ua/2022/09/18/92425537/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 12:11

Готов продать пакет бумаг 200885 (погашение 19.04.23)
и 219208 (погашение 03.07.24) кому интересно - в личку))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 07:29

Re: Ринок ОВДП

Коллеги, поясните пожалуйста - если облигации покупались со ставкой 9%, а теперь они же продаются со ставкой 15% это значит, что покупатели по 9 стали еще большими патриотами и их деньги фактически какой-то начальный период просто работали на эмитента, а не на покупателя?
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 09:45

striped Можно трактовать это как Вам хочется.
Самое главное, что Вы своих 9% заберете.
Просто изменились условия. Тоже самое, что купить какой-то товар, а он падло через месяц с громадной скидкой. Как вариант купить еще один :mrgreen:
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 10:06

  striped написав:Коллеги, поясните пожалуйста - если облигации покупались со ставкой 9%, а теперь они же продаются со ставкой 15% это значит, что покупатели по 9 стали еще большими патриотами и их деньги фактически какой-то начальный период просто работали на эмитента, а не на покупателя?

Це означає що треба йти до мін.фіна і якщо ще не пройшло 30 днів то повернути облігації і забрати кошти назад, а потім вже купити їх по знижці на вторинці.
:D

А якщо без приколів, вам гарантували 9%, ви бачили що купляли, кон'юктура на вторинному ринку емітента не хвилює, якщо вам треба гроші негайно то облігації на вторинному ринку коштують зараз менше ніж у емітента, але якщо ви їх не продасте і витримаєте весь період то отримаєте те на яких умовах купляли.

Почитайте про ризики на фондовому ринку якщо ви прийшли заробляти на військових облігаціях. А для самовтішення, зайдіть подивіться які ціни на єврооблігації, і по яким їх купляли на первинці.
adj
 
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