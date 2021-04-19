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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 19 вер, 2022 10:21
Кабмін доручив АРМА купити військові ОВДП ще на 300 мільйонів
Додано: Вів 20 вер, 2022 12:11
Готов продать пакет бумаг 200885 (погашение 19.04.23)
и 219208 (погашение 03.07.24) кому интересно - в личку))
Додано: Чет 22 вер, 2022 07:29
Re: Ринок ОВДП
Коллеги, поясните пожалуйста - если облигации покупались со ставкой 9%, а теперь они же продаются со ставкой 15% это значит, что покупатели по 9 стали еще большими патриотами и их деньги фактически какой-то начальный период просто работали на эмитента, а не на покупателя?
Додано: Чет 22 вер, 2022 09:45
striped Можно трактовать это как Вам хочется.
Самое главное, что Вы своих 9% заберете.
Просто изменились условия. Тоже самое, что купить какой-то товар, а он падло через месяц с громадной скидкой. Как вариант купить еще один
Додано: Чет 22 вер, 2022 10:06
Це означає що треба йти до мін.фіна і якщо ще не пройшло 30 днів то повернути облігації і забрати кошти назад, а потім вже купити їх по знижці на вторинці.
А якщо без приколів, вам гарантували 9%, ви бачили що купляли, кон'юктура на вторинному ринку емітента не хвилює, якщо вам треба гроші негайно то облігації на вторинному ринку коштують зараз менше ніж у емітента, але якщо ви їх не продасте і витримаєте весь період то отримаєте те на яких умовах купляли.
Почитайте про ризики на фондовому ринку якщо ви прийшли заробляти на військових облігаціях. А для самовтішення, зайдіть подивіться які ціни на єврооблігації, і по яким їх купляли на первинці.
Додано: Чет 22 вер, 2022 10:26
Re: Ринок ОВДП
Ну на самом деле я спрашивал в надежде, что кто-то более яркую аналогию предложит.
Ну а если говорить про вторичку, то есть какие-то удобные современные способы приобретения? Лично меня для покупки овгз Альфа очень радует. Выводить еще нечего было чтобы оценить в комплексе, но покупка вот просто великолепно.
Додано: Чет 22 вер, 2022 15:58
ICU, univer, freedom finance Ukraine, bond.ua(?) Це те що перше прийшло в голову.
Додано: Суб 24 вер, 2022 19:55
А чого це Моно пасе задніх ? Обліги лише максимум за 11,8% А де нові випуски?
Додано: Суб 24 вер, 2022 20:16
Re: Ринок ОВДП
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