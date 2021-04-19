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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 25 вер, 2022 11:37
nekefer написав: 1finanсier написав:
максимум
они на свой баланс старых накупили по 10%, кому их теперь продать? или продавать с убытком под доходность 15%?
Яка їм різниця якщо в кінці строку їм виплатять все + відсотки? Цей посил не релевантний.
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