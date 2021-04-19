RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 353354355356
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 11:37

  nekefer написав:
  1finanсier написав:максимум

они на свой баланс старых накупили по 10%, кому их теперь продать? или продавать с убытком под доходность 15%?

Яка їм різниця якщо в кінці строку їм виплатять все + відсотки? Цей посил не релевантний.
adj
 
Повідомлень: 43
З нами з: 08.04.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 06:41

  adj написав:
  nekefer написав:
  1finanсier написав:максимум

они на свой баланс старых накупили по 10%, кому их теперь продать? или продавать с убытком под доходность 15%?

Яка їм різниця якщо в кінці строку їм виплатять все + відсотки? Цей посил не релевантний.

ну вот и ждите когда выплатят, в ноябре вроде
иначе за какой счет моно купит новые бумаги чтобы перепродать вам?
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 244
З нами з: 24.10.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 353354355356
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
62 49489
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3552)
26.09.2022 07:41
Альфа-Банк (4730)
26.09.2022 07:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.