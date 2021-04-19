Яка їм різниця якщо в кінці строку їм виплатять все + відсотки? Цей посил не релевантний.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 25 вер, 2022 11:37
Додано: Пон 26 вер, 2022 06:41
ну вот и ждите когда выплатят, в ноябре вроде
иначе за какой счет моно купит новые бумаги чтобы перепродать вам?
Додано: Пон 26 вер, 2022 15:43
Якась дурниця, у моно все одно лише військові облігації, зараз доступні на вторинному ринку в два рази вигідніші облізації. При чому тут що і коли моно там отримає від мінфіна і купить нове? Моно купили собі облігації бо треба було запаркувати кудись гривні, нічого вони не втратили через те що на вторинці вони зараз дешевші. Для того щоб на них втратити щось це треба продати, але:
- Вони продають їх без комісії у себе в додатку покупцям і тим самим виходять в гривні якщо їм треба комусь виплатити депозит наприклад
- Папери що залишились вони просто дотримають і отримають у мінфіна гроші з відсотками в кінці терміну.
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