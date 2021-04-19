RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 353354355356
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 11:37

  nekefer написав:
  1finanсier написав:максимум

они на свой баланс старых накупили по 10%, кому их теперь продать? или продавать с убытком под доходность 15%?

Яка їм різниця якщо в кінці строку їм виплатять все + відсотки? Цей посил не релевантний.
adj
 
Повідомлень: 44
З нами з: 08.04.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 06:41

  adj написав:
  nekefer написав:
  1finanсier написав:максимум

они на свой баланс старых накупили по 10%, кому их теперь продать? или продавать с убытком под доходность 15%?

Яка їм різниця якщо в кінці строку їм виплатять все + відсотки? Цей посил не релевантний.

ну вот и ждите когда выплатят, в ноябре вроде
иначе за какой счет моно купит новые бумаги чтобы перепродать вам?
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 244
З нами з: 24.10.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 15:43

  nekefer написав:они на свой баланс старых накупили по 10%, кому их теперь продать? или продавать с убытком под доходность 15%?
Яка їм різниця якщо в кінці строку їм виплатять все + відсотки? Цей посил не релевантний.

ну вот и ждите когда выплатят, в ноябре вроде
иначе за какой счет моно купит новые бумаги чтобы перепродать вам?

Якась дурниця, у моно все одно лише військові облігації, зараз доступні на вторинному ринку в два рази вигідніші облізації. При чому тут що і коли моно там отримає від мінфіна і купить нове? Моно купили собі облігації бо треба було запаркувати кудись гривні, нічого вони не втратили через те що на вторинці вони зараз дешевші. Для того щоб на них втратити щось це треба продати, але:
- Вони продають їх без комісії у себе в додатку покупцям і тим самим виходять в гривні якщо їм треба комусь виплатити депозит наприклад
- Папери що залишились вони просто дотримають і отримають у мінфіна гроші з відсотками в кінці терміну.
adj
 
Повідомлень: 44
З нами з: 08.04.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 16:54

adj
Малось на увазі, що коту вигідніше продати з балансу клієнтам ті, що під 11% і натомість купити собі під 15%, ніж продавати клієнтам 15%, а у себе на балансі далі тримати менш вигідні.
klug
 
Повідомлень: 7547
З нами з: 18.08.14
Подякував: 317 раз.
Подякували: 1067 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 353354355356
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
62 49492
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.