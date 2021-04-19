nekefer написав:они на свой баланс старых накупили по 10%, кому их теперь продать? или продавать с убытком под доходность 15%?
Яка їм різниця якщо в кінці строку їм виплатять все + відсотки? Цей посил не релевантний.
ну вот и ждите когда выплатят, в ноябре вроде иначе за какой счет моно купит новые бумаги чтобы перепродать вам?
Якась дурниця, у моно все одно лише військові облігації, зараз доступні на вторинному ринку в два рази вигідніші облізації. При чому тут що і коли моно там отримає від мінфіна і купить нове? Моно купили собі облігації бо треба було запаркувати кудись гривні, нічого вони не втратили через те що на вторинці вони зараз дешевші. Для того щоб на них втратити щось це треба продати, але: - Вони продають їх без комісії у себе в додатку покупцям і тим самим виходять в гривні якщо їм треба комусь виплатити депозит наприклад - Папери що залишились вони просто дотримають і отримають у мінфіна гроші з відсотками в кінці терміну.
За даними Міністерства фінансів, 27 вересня за результатами проведення аукціонів з розміщення ОВДП до держбюджету було залучено 575 млн грн, у т.ч.
- 4,8 млн дол - під 4,5% з погашенням через рік; - 303 млн грн - під 16% з погашенням через 1,5 років; - 1,3 млн грн - під 14% з погашенням через рік; - 95 млн грн - під 12% з погашенням через 6 місяців.