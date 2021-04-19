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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 29 вер, 2022 14:27
V2 написав:greenozon
Як їх прикупити?
раніше (рік-два тому) Універ пропонував, але чи зараз - я не в курсі, ще можна в ФФ попитатись
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greenozon
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Вів 10 тра, 2022 14:21
V2