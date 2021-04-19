RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 354355356357
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 14:27

  V2 написав:greenozon
Як їх прикупити? ;)


раніше (рік-два тому) Універ пропонував, але чи зараз - я не в курсі, ще можна в ФФ попитатись
greenozon
 
Повідомлень: 14223
З нами з: 01.06.14
Подякував: 275 раз.
Подякували: 1315 раз.
 
Профіль
1
1
2
  #<1 ... 354355356357
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
62 49524
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (368)
29.09.2022 16:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.