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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 29 вер, 2022 14:27
V2 написав:greenozon
Як їх прикупити?
раніше (рік-два тому) Універ пропонував, але чи зараз - я не в курсі, ще можна в ФФ попитатись
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greenozon
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:05
Сьогодні в додатку Вотан були бумаги по 20% (невійськові)
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:56
greenozon
Какой арифметикой получилось 20%? Только если купоны ложить под 10% на депозит, но это использование купонов никогда не используется при указании процента доходности облигации.
Вводные: 946,32грн., 5 купонов по 63,50грн., 760 дней - как получается 20%?
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 22:58
amt_mail1c написав:greenozon
Какой арифметикой получилось 20%? Только если купоны ложить под 10% на депозит, но это использование купонов никогда не используется при указании процента доходности облигации.
Вводные: 946,32грн., 5 купонов по 63,50грн., 760 дней - как получается 20%?
купил по 946,32
Вернут по 1000, т.е. цимес 1000-946,32 = 53,68
+ 5 купонов х63.5 = 317,5
Итого доход 317,5 + 53,68 = 371.18, т.е. 371,18/946,32/760*365/0,805= 23,4% годовых банковских
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