RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 354355356357
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 14:27

  V2 написав:greenozon
Як їх прикупити? ;)


раніше (рік-два тому) Універ пропонував, але чи зараз - я не в курсі, ще можна в ФФ попитатись
greenozon
 
Повідомлень: 14247
З нами з: 01.06.14
Подякував: 275 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:05

Сьогодні в додатку Вотан були бумаги по 20% (невійськові)
greenozon
 
Повідомлень: 14247
З нами з: 01.06.14
Подякував: 275 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:56

greenozon
Какой арифметикой получилось 20%? Только если купоны ложить под 10% на депозит, но это использование купонов никогда не используется при указании процента доходности облигации.
Вводные: 946,32грн., 5 купонов по 63,50грн., 760 дней - как получается 20%?
amt_mail1c
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 26.09.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 22:58

  amt_mail1c написав:greenozon
Какой арифметикой получилось 20%? Только если купоны ложить под 10% на депозит, но это использование купонов никогда не используется при указании процента доходности облигации.
Вводные: 946,32грн., 5 купонов по 63,50грн., 760 дней - как получается 20%?

купил по 946,32
Вернут по 1000, т.е. цимес 1000-946,32 = 53,68
+ 5 купонов х63.5 = 317,5
Итого доход 317,5 + 53,68 = 371.18, т.е. 371,18/946,32/760*365/0,805= 23,4% годовых банковских :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3189
З нами з: 05.05.21
Подякував: 198 раз.
Подякували: 592 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 16:02

Re: Ринок ОВДП

  Amethyst написав:0,805


якесь підозріло знайоме число 0.805 - навіщо воно в формулі?
адже усі типи ОВДП - безподаткові!
greenozon
 
Повідомлень: 14247
З нами з: 01.06.14
Подякував: 275 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 16:33

  greenozon написав:
  Amethyst написав:0,805


якесь підозріло знайоме число 0.805 - навіщо воно в формулі?
адже усі типи ОВДП - безподаткові!

Якраз для того, щоб порахувати банківський еквівалентний відсоток, тобто відсоток за банківським вкладом, який дав би таку саму суму "на руки".
klug
 
Повідомлень: 7577
З нами з: 18.08.14
Подякував: 318 раз.
Подякували: 1070 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:01

Re: Ринок ОВДП

https://t.me/ekobank/1563
Розпочали продаж військових облігацій у застосунку Дія без жодної комісії 💥

Процес придбання не потребує відвідування банку та складається всього з кількох кроків 👇
✔️оновіть застосунок Дія до останньої версії;
✔️на головному екрані або в Послугах знайдіть Військові облігації;
✔️оберіть тип облігацій за назвою українських міст чи територій та одного з запропонованих партнерів. Наприклад, УКРГАЗБАНК.
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 261
З нами з: 24.10.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 354355356357
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
62 49554
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4904)
03.10.2022 14:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.