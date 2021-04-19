greenozon Какой арифметикой получилось 20%? Только если купоны ложить под 10% на депозит, но это использование купонов никогда не используется при указании процента доходности облигации. Вводные: 946,32грн., 5 купонов по 63,50грн., 760 дней - как получается 20%?
amt_mail1c написав:greenozon Какой арифметикой получилось 20%? Только если купоны ложить под 10% на депозит, но это использование купонов никогда не используется при указании процента доходности облигации. Вводные: 946,32грн., 5 купонов по 63,50грн., 760 дней - как получается 20%?
купил по 946,32 Вернут по 1000, т.е. цимес 1000-946,32 = 53,68 + 5 купонов х63.5 = 317,5 Итого доход 317,5 + 53,68 = 371.18, т.е. 371,18/946,32/760*365/0,805= 23,4% годовых банковских
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