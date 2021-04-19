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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 03 жов, 2022 20:23
klug написав:
Підозрюю, що мова про купівлю в Дії. Але є нюанс: там облігації на рік-півтора, а кредитку треба загасити уже в наступному місяці.
До 02.11.2022 есть вариант в Дии
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Додано: Пон 03 жов, 2022 20:25
greenozon написав:
вичитав круту фішку в чаті тг - купівля бумаг за кредитні кошти! (комісія 0% бо це виглядає для банку як звичайна інтернет покупка)
Тут дуже важливо не те що покупка, а який саме МСС. Бо якщо перша цифра "6" - то в багатьох банках може бути "Ой!". Хоча так - вона буде покупкою. Покупкою фiн.послуг.
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