До 02.11.2022 есть вариант в Дии
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 03 жов, 2022 20:23
Додано: Пон 03 жов, 2022 20:25
Тут дуже важливо не те що покупка, а який саме МСС. Бо якщо перша цифра "6" - то в багатьох банках може бути "Ой!". Хоча так - вона буде покупкою. Покупкою фiн.послуг.
Додано: Сер 05 жов, 2022 15:54
Недавно брав участь в зум-сесії оранізованою ICU
кому цікаво - слайди доповідачів в пдф форматі
тематика
- СВІТОВА ЕКОНОМІКА І ФІНАНСОВІ РИНКИ: НА ПОРОЗІ РЕЦЕСІЇ
- ЯК ЕКОНОМІКА ФУНКЦІОНУЄ ПІД ЧАС ВІЙНИ
- ДЕРЖАВНИЙ БОРГ: ЧЕКАЄМО НА ЗОВНІШНЮ ДОПОМОГУ
- БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР
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