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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 355356357358
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:23

  klug написав:Підозрюю, що мова про купівлю в Дії. Але є нюанс: там облігації на рік-півтора, а кредитку треба загасити уже в наступному місяці.

До 02.11.2022 есть вариант в Дии
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:25

  greenozon написав:вичитав круту фішку в чаті тг - купівля бумаг за кредитні кошти! (комісія 0% бо це виглядає для банку як звичайна інтернет покупка)

Тут дуже важливо не те що покупка, а який саме МСС. Бо якщо перша цифра "6" - то в багатьох банках може бути "Ой!". Хоча так - вона буде покупкою. Покупкою фiн.послуг.
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 15:54

Недавно брав участь в зум-сесії оранізованою ICU
кому цікаво - слайди доповідачів в пдф форматі

https://www.sendspace.com/file/vffg6d

тематика
- СВІТОВА ЕКОНОМІКА І ФІНАНСОВІ РИНКИ: НА ПОРОЗІ РЕЦЕСІЇ
- ЯК ЕКОНОМІКА ФУНКЦІОНУЄ ПІД ЧАС ВІЙНИ
- ДЕРЖАВНИЙ БОРГ: ЧЕКАЄМО НА ЗОВНІШНЮ ДОПОМОГУ
- БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 10:42

Тим часом, у вівторок був ще один антирекорд на первинному -
Мінфін розмістив облігацій лише на 44.5 мільйони гривень... (це дуже мало)


Тим часом, лише за 1ий день продажу ОВДП через Дію було продано 12 000 бумаг
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 11:59

  klug написав:
  amt_mail1c написав:greenozon
колись, в каком банке? Приват кредиты под облигации сейчас не дает

Підозрюю, що мова про купівлю в Дії. Але є нюанс: там облігації на рік-півтора, а кредитку треба загасити уже в наступному місяці.

Так а в чём проблема? Понятно, что на весь срок депозита вам никто бесплатный кредит не даст, но если Вы знаете, что через месяц у Вас будет доход, например 100к, то взяв кредит под облигацию с 12% годовых - Вы получаете на 1% больше дивидентов, т.е. 1000 ден.ед. бесплатно
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 21:16

  amt_mail1c написав:
  klug написав:
  amt_mail1c написав:greenozon
колись, в каком банке? Приват кредиты под облигации сейчас не дает

Підозрюю, що мова про купівлю в Дії. Але є нюанс: там облігації на рік-півтора, а кредитку треба загасити уже в наступному місяці.

Так а в чём проблема? Понятно, что на весь срок депозита вам никто бесплатный кредит не даст, но если Вы знаете, что через месяц у Вас будет доход, например 100к, то взяв кредит под облигацию с 12% годовых - Вы получаете на 1% больше дивидентов, т.е. 1000 ден.ед. бесплатно

Прокрутити кредитні та залишити собі відсотки - це одна схема, вляпатися на рік під 12% у грн, потім відняти 1к від збитків - це зовсім інша. Я знаю більш прості та надійні шляхи реалізації власних благодійних поривів.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 09:26

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Шановні клієнти! у зв'язку з ракетними обстрілами по всій території України, сьогодні торгова сесія ICU Trade не відбудеться
Залишайтеся в укриттях та бережіть себе!
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