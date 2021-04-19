amt_mail1c написав:greenozon колись, в каком банке? Приват кредиты под облигации сейчас не дает
Підозрюю, що мова про купівлю в Дії. Але є нюанс: там облігації на рік-півтора, а кредитку треба загасити уже в наступному місяці.
Так а в чём проблема? Понятно, что на весь срок депозита вам никто бесплатный кредит не даст, но если Вы знаете, что через месяц у Вас будет доход, например 100к, то взяв кредит под облигацию с 12% годовых - Вы получаете на 1% больше дивидентов, т.е. 1000 ден.ед. бесплатно
amt_mail1c написав:greenozon колись, в каком банке? Приват кредиты под облигации сейчас не дает
Підозрюю, що мова про купівлю в Дії. Але є нюанс: там облігації на рік-півтора, а кредитку треба загасити уже в наступному місяці.
Так а в чём проблема? Понятно, что на весь срок депозита вам никто бесплатный кредит не даст, но если Вы знаете, что через месяц у Вас будет доход, например 100к, то взяв кредит под облигацию с 12% годовых - Вы получаете на 1% больше дивидентов, т.е. 1000 ден.ед. бесплатно
Прокрутити кредитні та залишити собі відсотки - це одна схема, вляпатися на рік під 12% у грн, потім відняти 1к від збитків - це зовсім інша. Я знаю більш прості та надійні шляхи реалізації власних благодійних поривів.