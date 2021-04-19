До 02.11.2022 есть вариант в Дии
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 03 жов, 2022 20:23
Додано: Пон 03 жов, 2022 20:25
Тут дуже важливо не те що покупка, а який саме МСС. Бо якщо перша цифра "6" - то в багатьох банках може бути "Ой!". Хоча так - вона буде покупкою. Покупкою фiн.послуг.
Додано: Сер 05 жов, 2022 15:54
Недавно брав участь в зум-сесії оранізованою ICU
кому цікаво - слайди доповідачів в пдф форматі
тематика
- СВІТОВА ЕКОНОМІКА І ФІНАНСОВІ РИНКИ: НА ПОРОЗІ РЕЦЕСІЇ
- ЯК ЕКОНОМІКА ФУНКЦІОНУЄ ПІД ЧАС ВІЙНИ
- ДЕРЖАВНИЙ БОРГ: ЧЕКАЄМО НА ЗОВНІШНЮ ДОПОМОГУ
- БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР
Додано: Чет 06 жов, 2022 10:42
Тим часом, у вівторок був ще один антирекорд на первинному -
Мінфін розмістив облігацій лише на 44.5 мільйони гривень... (це дуже мало)
Тим часом, лише за 1ий день продажу ОВДП через Дію було продано 12 000 бумаг
Додано: Чет 06 жов, 2022 11:59
Так а в чём проблема? Понятно, что на весь срок депозита вам никто бесплатный кредит не даст, но если Вы знаете, что через месяц у Вас будет доход, например 100к, то взяв кредит под облигацию с 12% годовых - Вы получаете на 1% больше дивидентов, т.е. 1000 ден.ед. бесплатно
Додано: Чет 06 жов, 2022 21:16
Прокрутити кредитні та залишити собі відсотки - це одна схема, вляпатися на рік під 12% у грн, потім відняти 1к від збитків - це зовсім інша. Я знаю більш прості та надійні шляхи реалізації власних благодійних поривів.
Додано: Пон 10 жов, 2022 09:26
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Шановні клієнти! у зв'язку з ракетними обстрілами по всій території України, сьогодні торгова сесія ICU Trade не відбудеться
Залишайтеся в укриттях та бережіть себе!
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Додано: Чет 13 жов, 2022 09:56
Новий антирекорд на первинці у вівторок, 11 жовтня
6,45 млн грн під 12% із погашенням 5 квітня 2023 року;
368 тис. грн під 14% з погашенням 27 вересня 2023 року;
4,97 млн грн під 16% із погашенням 13 березня 2024 року.
Разом - 11 із копійками мільйонів грн!
PS по валюті - все в порядку. 98М $
PPS знов ходять новини-чутки що НБУ буде продавати свої 30-річні ОВДП із 25% дохідністю..
це остаточно похоронить ідею військових ОВДП і мінфіну стане зовсім сумно
Додано: Сер 19 жов, 2022 06:19
Появилась 20-та дохідність в ФФ
UA4000201255 MinFin 24.05.2023 і
UA4000204150 MinFin 26.02.2025
Додано: Сер 19 жов, 2022 06:55
Re: Ринок ОВДП
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