Мінфін вперше з початку війни розмістив ОВДП за рекордною ставкою та залучив до бюджету 17,2 мільярда
На аукціоні 18 жовтня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 17,22 млрд грн (в еквіваленті). При цьому Мінфін вперше з початку повномасштабної війни підвищив до 18,5% дохідність гривневих облігацій внутрішньої держпозики на 1,4 роки. До цього максимальною ставкою було 16%. Про це повідомляє пресслужба міністерства. https://minfin.com.ua/ua/2022/10/18/94108292/
greenozon написав:Появилась 20-та дохідність в ФФ UA4000201255 MinFin 24.05.2023 і UA4000204150 MinFin 26.02.2025
Шестилетка на ПФТС продается с доходностью 22,2 годовых, бидов нет...
Бидов, может, и нет, а вот продаж немало. Гляньте там в "Підсумках торгів", начиная с 7.10 (код 204150). Похоже, у продавца их просто дохрена, а продать хочется побыстрее, вот и выставил такую доходность.