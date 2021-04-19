Мінфін вперше з початку війни розмістив ОВДП за рекордною ставкою та залучив до бюджету 17,2 мільярда
На аукціоні 18 жовтня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 17,22 млрд грн (в еквіваленті). При цьому Мінфін вперше з початку повномасштабної війни підвищив до 18,5% дохідність гривневих облігацій внутрішньої держпозики на 1,4 роки. До цього максимальною ставкою було 16%. Про це повідомляє пресслужба міністерства. https://minfin.com.ua/ua/2022/10/18/94108292/
greenozon написав:Появилась 20-та дохідність в ФФ UA4000201255 MinFin 24.05.2023 і UA4000204150 MinFin 26.02.2025
Шестилетка на ПФТС продается с доходностью 22,2 годовых, бидов нет...
Бидов, может, и нет, а вот продаж немало. Гляньте там в "Підсумках торгів", начиная с 7.10 (код 204150). Похоже, у продавца их просто дохрена, а продать хочется побыстрее, вот и выставил такую доходность.
adj написав:nekefer ICU цілком зручний і зрозумілий для фізиків брокер для овдп
такая же кухня как моно
брокер это возможность выставить свой бид на биржу где его может увидеть и купить такой же физик от другого брокера что из этого предлагает ICU ? кто вообще такое предлагает? вообще на бирже какие операции проходят в курсе? биржа сейчас выполняет роль придания легитимности а должна выполнять роль свободного ценообразования, попробуйте предложить бирже свою цену
а когда "брокер" сам устанавливает курс по которому покупает или продает бумагу это называется дилер или точнее кухня
брокеры конечно есть, но они совсем не на слуху и совсем другие комиссии