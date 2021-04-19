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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 356357358359
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 09:42

Re: Ринок ОВДП

Мінфін вперше з початку війни розмістив ОВДП за рекордною ставкою та залучив до бюджету 17,2 мільярда

На аукціоні 18 жовтня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 17,22 млрд грн (в еквіваленті). При цьому Мінфін вперше з початку повномасштабної війни підвищив до 18,5% дохідність гривневих облігацій внутрішньої держпозики на 1,4 роки. До цього максимальною ставкою було 16%. Про це повідомляє пресслужба міністерства.
https://minfin.com.ua/ua/2022/10/18/94108292/
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 21:02

  greenozon написав:Появилась 20-та дохідність в ФФ
UA4000201255 MinFin 24.05.2023 і
UA4000204150 MinFin 26.02.2025
Шестилетка на ПФТС продается с доходностью 22,2 годовых, бидов нет... :( :(
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 22:13

  asti написав:
  greenozon написав:Появилась 20-та дохідність в ФФ
UA4000201255 MinFin 24.05.2023 і
UA4000204150 MinFin 26.02.2025
Шестилетка на ПФТС продается с доходностью 22,2 годовых, бидов нет... :( :(

я думаю физики бы купили, нет толкового брокера для масс, только кухни типа мони
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 18:03

nekefer ICU цілком зручний і зрозумілий для фізиків брокер для овдп
adj
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 02:30

  asti написав:
  greenozon написав:Появилась 20-та дохідність в ФФ
UA4000201255 MinFin 24.05.2023 і
UA4000204150 MinFin 26.02.2025
Шестилетка на ПФТС продается с доходностью 22,2 годовых, бидов нет... :( :(


Бидов, может, и нет, а вот продаж немало. Гляньте там в "Підсумках торгів", начиная с 7.10 (код 204150). Похоже, у продавца их просто дохрена, а продать хочется побыстрее, вот и выставил такую доходность.
ОлегВМ
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 06:23

Re: Ринок ОВДП

  adj написав:nekefer ICU цілком зручний і зрозумілий для фізиків брокер для овдп
такая же кухня как моно

брокер это возможность выставить свой бид на биржу где его может увидеть и купить такой же физик от другого брокера
что из этого предлагает ICU ? кто вообще такое предлагает? вообще на бирже какие операции проходят в курсе? биржа сейчас выполняет роль придания легитимности а должна выполнять роль свободного ценообразования, попробуйте предложить бирже свою цену :wink:

а когда "брокер" сам устанавливает курс по которому покупает или продает бумагу это называется дилер или точнее кухня

брокеры конечно есть, но они совсем не на слуху и совсем другие комиссии
nekefer
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