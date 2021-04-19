Мінфін вперше з початку війни розмістив ОВДП за рекордною ставкою та залучив до бюджету 17,2 мільярда
На аукціоні 18 жовтня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 17,22 млрд грн (в еквіваленті). При цьому Мінфін вперше з початку повномасштабної війни підвищив до 18,5% дохідність гривневих облігацій внутрішньої держпозики на 1,4 роки. До цього максимальною ставкою було 16%. Про це повідомляє пресслужба міністерства. https://minfin.com.ua/ua/2022/10/18/94108292/
greenozon написав:Появилась 20-та дохідність в ФФ UA4000201255 MinFin 24.05.2023 і UA4000204150 MinFin 26.02.2025
Шестилетка на ПФТС продается с доходностью 22,2 годовых, бидов нет...
Бидов, может, и нет, а вот продаж немало. Гляньте там в "Підсумках торгів", начиная с 7.10 (код 204150). Похоже, у продавца их просто дохрена, а продать хочется побыстрее, вот и выставил такую доходность.
adj написав:nekefer ICU цілком зручний і зрозумілий для фізиків брокер для овдп
такая же кухня как моно
брокер это возможность выставить свой бид на биржу где его может увидеть и купить такой же физик от другого брокера что из этого предлагает ICU ? кто вообще такое предлагает? вообще на бирже какие операции проходят в курсе? биржа сейчас выполняет роль придания легитимности а должна выполнять роль свободного ценообразования, попробуйте предложить бирже свою цену
а когда "брокер" сам устанавливает курс по которому покупает или продает бумагу это называется дилер или точнее кухня
брокеры конечно есть, но они совсем не на слуху и совсем другие комиссии
adj написав:nekefer ICU цілком зручний і зрозумілий для фізиків брокер для овдп
такая же кухня как моно
брокер это возможность выставить свой бид на биржу где его может увидеть и купить такой же физик от другого брокера что из этого предлагает ICU ? кто вообще такое предлагает? вообще на бирже какие операции проходят в курсе? биржа сейчас выполняет роль придания легитимности а должна выполнять роль свободного ценообразования, попробуйте предложить бирже свою цену
а когда "брокер" сам устанавливает курс по которому покупает или продает бумагу это называется дилер или точнее кухня
брокеры конечно есть, но они совсем не на слуху и совсем другие комиссии
Почти у всех брокеров есть выход на биржу и каждому после подписании брокерского договора Вы можете дать заявку на покупку/продажу бумаг на бирже по интересующей Вас цене.
adj написав:nekefer ICU цілком зручний і зрозумілий для фізиків брокер для овдп
такая же кухня как моно
брокер это возможность выставить свой бид на биржу где его может увидеть и купить такой же физик от другого брокера что из этого предлагает ICU ? кто вообще такое предлагает? вообще на бирже какие операции проходят в курсе? биржа сейчас выполняет роль придания легитимности а должна выполнять роль свободного ценообразования, попробуйте предложить бирже свою цену
а когда "брокер" сам устанавливает курс по которому покупает или продает бумагу это называется дилер или точнее кухня
брокеры конечно есть, но они совсем не на слуху и совсем другие комиссии
Почти у всех брокеров есть выход на биржу и каждому после подписании брокерского договора Вы можете дать заявку на покупку/продажу бумаг на бирже по интересующей Вас цене.
комісії 200+? чомусь брокери не дуже афішують цей вид купівлі-продажу із вашого досвіду - які бркери і які комісії щоб купувати через них на УБ
accord_trading_ltd написав: Почти у всех брокеров есть выход на биржу и каждому после подписании брокерского договора Вы можете дать заявку на покупку/продажу бумаг на бирже по интересующей Вас цене.
не почти, а у всех брокеров есть выход но не для клиентов, во всяком случае не массово
приложение Монобанк, раздел Накопления - дает клиенту возможность купить облигацию по уставленной монобанком цене, обратно продать облигацию ни моно банку ни на бирже возможности нет. Такие услуги только с очень большой натяжкой можно назвать брокерскими, хотят конечно спасибо и на том, за популяризацию и продвижение в массы
сайт Приват24, раздел Ценные бумаги - дает клиенту возможность купить облигацию по уставленной приватом цене, обратно продать облигацию приватбанку банку нельзя, хотя раньше было можно. Продать на бирже возможности нет. Конечно где-то в тарифах такая услуга есть и даже от какой-то немалой суммы она доступна, но как-то выходит на условные 50к гривен комиссии бОльше че доход.
просто для сравнения приложение Interactive Brokers дает возможность любую американскую облигацию от 1 штуки купить или продать или выставить любую заявку на биржу по любой цене с комиссией 0,1%. Сам брокер никаких цен не устанавливает, потому что это именно брокер, а не дилер и не кухня.
И уточню, пишу не ради кого-то обругать а ради развития местного рынка