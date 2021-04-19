Додано: Пон 24 жов, 2022 11:09

accord_trading_ltd написав:

Почти у всех брокеров есть выход на биржу и каждому после подписании брокерского договора Вы можете дать заявку на покупку/продажу бумаг на бирже по интересующей Вас цене. Почти у всех брокеров есть выход на биржу и каждому после подписании брокерского договора Вы можете дать заявку на покупку/продажу бумаг на бирже по интересующей Вас цене.

не почти, а у всех брокеров есть выходно не для клиентов, во всяком случае не массовоприложение Монобанк, раздел Накопления - дает клиенту возможность купить облигацию по уставленной монобанком цене, обратно продать облигацию ни моно банку ни на бирже возможности нет. Такие услуги только с очень большой натяжкой можно назвать брокерскими, хотят конечно спасибо и на том, за популяризацию и продвижение в массысайт Приват24, раздел Ценные бумаги - дает клиенту возможность купить облигацию по уставленной приватом цене, обратно продать облигацию приватбанку банку нельзя, хотя раньше было можно. Продать на бирже возможности нет. Конечно где-то в тарифах такая услуга есть и даже от какой-то немалой суммы она доступна, но как-то выходит на условные 50к гривен комиссии бОльше че доход.просто для сравнения приложение Interactive Brokers дает возможность любую американскую облигацию от 1 штуки купить или продать или выставить любую заявку на биржу по любой цене с комиссией 0,1%. Сам брокер никаких цен не устанавливает, потому что это именно брокер, а не дилер и не кухня.И уточню, пишу не ради кого-то обругать а ради развития местного рынка