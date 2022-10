Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

Почти у всех брокеров есть выход на биржу и каждому после подписании брокерского договора Вы можете дать заявку на покупку/продажу бумаг на бирже по интересующей Вас цене. Почти у всех брокеров есть выход на биржу и каждому после подписании брокерского договора Вы можете дать заявку на покупку/продажу бумаг на бирже по интересующей Вас цене.

не почти, а у всех брокеров есть выход

приложение Монобанк, раздел Накопления - дает клиенту возможность купить облигацию по уставленной монобанком цене, обратно продать облигацию ни моно банку ни на бирже возможности нет. Такие услуги только с очень большой натяжкой можно назвать брокерскими, хотят конечно спасибо и на том, за популяризацию и продвижение в массы



сайт Приват24, раздел Ценные бумаги - дает клиенту возможность купить облигацию по уставленной приватом цене, обратно продать облигацию приватбанку банку нельзя, хотя раньше было можно. Продать на бирже возможности нет. Конечно где-то в тарифах такая услуга есть и даже от какой-то немалой суммы она доступна, но как-то выходит на условные 50к гривен комиссии бОльше че доход.



просто для сравнения приложение Interactive Brokers дает возможность любую американскую облигацию от 1 штуки купить или продать или выставить любую заявку на биржу по любой цене с комиссией 0,1%. А если объём как в хочется Привату 1 млн дол то комиссия брокера вообще от 0,0001%. Сам брокер никаких цен не устанавливает, потому что это именно брокер, а не дилер и не кухня.

1) Монобанк это вообще надстройка - работают на лицензии банка так что нужно за этой услугой обращатся в Универсалбанк.

2) Не обязательно использовать то что банк/брокер предлагает для выгодных для себя условиях. Подпишите договор и дайте брокеру заявку которая идёт как приложение к договору. Укажите - сделка на бирже, цену по которой вы хотите совершить сделку, срок дейстия заявки. Брокер обязан будет разместить Вашу заявку на бирже.



Нужно смотреть тарифы на сайтах или узнавать при подписании договора.



чомусь брокери не дуже афішують цей вид купівлі-продажу

Касательно IB это вообще другой уровень, достичь которого в Украине будет очень сложно.



Вот почему у них такие комиссии:



Why is Interactive Brokers so cheap?

Interactive Brokers was one of the first firms to lower its commissions to zero dollars, through its IBKR Lite offering; a wave of U.S. brokerages followed suit. While Interactive Brokers still has commission-based account offerings, such as IBKR Pro, it can offer very low commissions because of its ability to route orders intelligently across a wide variety of execution venues.



IBKR may receive volume discounts and rebates, some of which may be passed on to clients in the form of savings or price improvements, depending on where it routes your order, including its own alternative trading system, IBKR ATS.



https://ibkr.ch/ru/index.php?f=47233

