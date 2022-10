Додано: Пон 24 жов, 2022 12:00

nekefer написав: accord_trading_ltd написав: просто для сравнения приложение Interactive Brokers дает возможность любую американскую облигацию от 1 штуки купить или продать или выставить любую заявку на биржу по любой цене с комиссией 0,1%. А если объём как в хочется Привату 1 млн дол то комиссия брокера вообще от 0,0001%. Сам брокер никаких цен не устанавливает, потому что это именно брокер, а не дилер и не кухня.

https://www.interactivebrokers.co.uk/ru ... 36&re=amer



Касательно IB это вообще другой уровень, достичь которого в Украине будет очень сложно.Вот почему у них такие комиссии:Why is Interactive Brokers so cheap?Interactive Brokers was one of the first firms to lower its commissions to zero dollars, through its IBKR Lite offering; a wave of U.S. brokerages followed suit. While Interactive Brokers still has commission-based account offerings, such as IBKR Pro, it can offer very low commissions because of its ability to route orders intelligently across a wide variety of execution venues.IBKR may receive volume discounts and rebates, some of which may be passed on to clients in the form of savings or price improvements, depending on where it routes your order, including its own alternative trading system, IBKR ATS.