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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 24 жов, 2022 18:03
greenozon написав: Ukrainian написав:
Альфа банк дає змогу купити доларові облігації з погашенням в березні та 4% річних.
В чому ризик чи негатив такої покупки?
це ЦП Мінфіну, банк - лише посередник
Варто купити ?
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Додано: Пон 24 жов, 2022 18:52
adj написав:
Був фрідом з 15грн комісією для акцій, і онлайн доступ до біржі, щось не дуже був популярним (був бо забанили на днях).
З такою ліквідністю як на нашій фондовій біржі, радуйтесь що ІСU має зворотній викуп, для фізиків хоч якась можливість вийти в кеш якщо треба буде швидко.
Для того щоб тут появився якийсь робінгуд, тут треба щоб у фрідома були сотні тисяч рахунків на яких би були б в середньому по 50-100грн, тоді б і компанії більше йшли в сторону облігацій і акцій, а так зараз це нікому не треба, ні людям ні компаніям яким треба капітал, ні брокерам (бо ринку просто немає).
да все так, порочный круг, как вырваться неясно
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