RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 358359360361
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:03

  greenozon написав:
  Ukrainian написав:Альфа банк дає змогу купити доларові облігації з погашенням в березні та 4% річних.
В чому ризик чи негатив такої покупки?

це ЦП Мінфіну, банк - лише посередник

Варто купити ?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11083
З нами з: 18.06.08
Подякував: 46 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:52

Re: Ринок ОВДП

  adj написав:Був фрідом з 15грн комісією для акцій, і онлайн доступ до біржі, щось не дуже був популярним (був бо забанили на днях).

З такою ліквідністю як на нашій фондовій біржі, радуйтесь що ІСU має зворотній викуп, для фізиків хоч якась можливість вийти в кеш якщо треба буде швидко.

Для того щоб тут появився якийсь робінгуд, тут треба щоб у фрідома були сотні тисяч рахунків на яких би були б в середньому по 50-100грн, тоді б і компанії більше йшли в сторону облігацій і акцій, а так зараз це нікому не треба, ні людям ні компаніям яким треба капітал, ні брокерам (бо ринку просто немає).

да все так, порочный круг, как вырваться неясно
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 297
З нами з: 24.10.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 22:55

Скажите, а пополнение счета через icu trade по номеру карты как проходит?
И какие лимиты и когда деньги на счету появятся?
la9
 
Повідомлень: 2287
З нами з: 02.07.09
Подякував: 436 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 23:30

Можна через мобільний додаток, оплата картою. Макс сума через додаток 1000000, комісії немає, є умови, деталі як працює в додатку.

Ще можна по реквізитам IBAN (СЕП) зараховують коли як, від пару годин до одного робочого дня (по моїй практиці). Комісія лише зі сторони вашого банку (якщо є)
adj
 
Повідомлень: 55
З нами з: 08.04.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 358359360361
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
62 50055
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.