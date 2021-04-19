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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 24 жов, 2022 18:03
greenozon написав: Ukrainian написав:
Альфа банк дає змогу купити доларові облігації з погашенням в березні та 4% річних.
В чому ризик чи негатив такої покупки?
це ЦП Мінфіну, банк - лише посередник
Варто купити ?
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Додано: Пон 24 жов, 2022 18:52
adj написав:
Був фрідом з 15грн комісією для акцій, і онлайн доступ до біржі, щось не дуже був популярним (був бо забанили на днях).
З такою ліквідністю як на нашій фондовій біржі, радуйтесь що ІСU має зворотній викуп, для фізиків хоч якась можливість вийти в кеш якщо треба буде швидко.
Для того щоб тут появився якийсь робінгуд, тут треба щоб у фрідома були сотні тисяч рахунків на яких би були б в середньому по 50-100грн, тоді б і компанії більше йшли в сторону облігацій і акцій, а так зараз це нікому не треба, ні людям ні компаніям яким треба капітал, ні брокерам (бо ринку просто немає).
да все так, порочный круг, как вырваться неясно
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Додано: Вів 25 жов, 2022 22:55
Скажите, а пополнение счета через icu trade по номеру карты как проходит?
И какие лимиты и когда деньги на счету появятся?
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Додано: Вів 25 жов, 2022 23:30
Можна через мобільний додаток, оплата картою. Макс сума через додаток 1000000, комісії немає, є умови, деталі як працює в додатку.
Ще можна по реквізитам IBAN (СЕП) зараховують коли як, від пару годин до одного робочого дня (по моїй практиці). Комісія лише зі сторони вашого банку (якщо є)
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