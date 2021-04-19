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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 358359360361
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:03

  greenozon написав:
  Ukrainian написав:Альфа банк дає змогу купити доларові облігації з погашенням в березні та 4% річних.
В чому ризик чи негатив такої покупки?

це ЦП Мінфіну, банк - лише посередник

Варто купити ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:52

Re: Ринок ОВДП

  adj написав:Був фрідом з 15грн комісією для акцій, і онлайн доступ до біржі, щось не дуже був популярним (був бо забанили на днях).

З такою ліквідністю як на нашій фондовій біржі, радуйтесь що ІСU має зворотній викуп, для фізиків хоч якась можливість вийти в кеш якщо треба буде швидко.

Для того щоб тут появився якийсь робінгуд, тут треба щоб у фрідома були сотні тисяч рахунків на яких би були б в середньому по 50-100грн, тоді б і компанії більше йшли в сторону облігацій і акцій, а так зараз це нікому не треба, ні людям ні компаніям яким треба капітал, ні брокерам (бо ринку просто немає).

да все так, порочный круг, как вырваться неясно
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 22:55

Скажите, а пополнение счета через icu trade по номеру карты как проходит?
И какие лимиты и когда деньги на счету появятся?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 23:30

Можна через мобільний додаток, оплата картою. Макс сума через додаток 1000000, комісії немає, є умови, деталі як працює в додатку.

Ще можна по реквізитам IBAN (СЕП) зараховують коли як, від пару годин до одного робочого дня (по моїй практиці). Комісія лише зі сторони вашого банку (якщо є)
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 07:28

  adj написав:Можна через мобільний додаток, оплата картою. Макс сума через додаток 1000000, комісії немає, є умови, деталі як працює в додатку.

Ще можна по реквізитам IBAN (СЕП) зараховують коли як, від пару годин до одного робочого дня (по моїй практиці). Комісія лише зі сторони вашого банку (якщо є)

Спасибо, но это я знаю. Всегда пополнял сепом, а сейчас деньги на счету в банке, где сэп платный, а сдергивать туда, где бесплатный, хлопотно, вот и спрашиваю. Интересует, это проходит как покупка? Какой код МСС? Есть ли лимиты со стороны мпс? И как быстро деньги на счёт заходят?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 09:04

la9

Питання більше до Портмоне (ICU співпрацює із ними по цьому типу поповення)

http://www.fin.org.ua/news/1444052

https://blog.portmone.com.ua/uk/blog-ua ... -prostishe
Востаннє редагувалось greenozon в Сер 26 жов, 2022 11:13, всього редагувалось 1 раз.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 09:58

la9 кинь 10 гривень і подивись
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 15:34

  adj написав:la9 кинь 10 гривень і подивись

Не пропустило ни копейки. Карту добавили вчера, может, с этим связано. Банк эмитент не видит запроса на списание. Попробовал с другой, давно подвязанной карты, получается. Пришлось тянуть на иные банки и сепить
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 19:39

свіжі цифри по бумагам

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greenozon
 
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