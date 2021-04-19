adj написав:Був фрідом з 15грн комісією для акцій, і онлайн доступ до біржі, щось не дуже був популярним (був бо забанили на днях).
З такою ліквідністю як на нашій фондовій біржі, радуйтесь що ІСU має зворотній викуп, для фізиків хоч якась можливість вийти в кеш якщо треба буде швидко.
Для того щоб тут появився якийсь робінгуд, тут треба щоб у фрідома були сотні тисяч рахунків на яких би були б в середньому по 50-100грн, тоді б і компанії більше йшли в сторону облігацій і акцій, а так зараз це нікому не треба, ні людям ні компаніям яким треба капітал, ні брокерам (бо ринку просто немає).
adj написав:Можна через мобільний додаток, оплата картою. Макс сума через додаток 1000000, комісії немає, є умови, деталі як працює в додатку.
Ще можна по реквізитам IBAN (СЕП) зараховують коли як, від пару годин до одного робочого дня (по моїй практиці). Комісія лише зі сторони вашого банку (якщо є)
Спасибо, но это я знаю. Всегда пополнял сепом, а сейчас деньги на счету в банке, где сэп платный, а сдергивать туда, где бесплатный, хлопотно, вот и спрашиваю. Интересует, это проходит как покупка? Какой код МСС? Есть ли лимиты со стороны мпс? И как быстро деньги на счёт заходят?
Не пропустило ни копейки. Карту добавили вчера, может, с этим связано. Банк эмитент не видит запроса на списание. Попробовал с другой, давно подвязанной карты, получается. Пришлось тянуть на иные банки и сепить