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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 27 жов, 2022 22:11
greenozon написав:
свіжі цифри по бумагам
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ага интерес физиков утих, банки и юрики сокращают, только нацбанк ударник
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nekefer
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