ага интерес физиков утих, банки и юрики сокращают, только нацбанк ударник
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 27 жов, 2022 22:11
Додано: Пон 31 жов, 2022 20:40
Додано: Пон 31 жов, 2022 23:57
Re: Ринок ОВДП
Якщо цікавлять лише овдп то гляньте ще ICU, комісії менші, але не знаю як багато часу відкриття рахунку зараз займе.
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