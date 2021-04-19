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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 360361362363>
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 22:11

  greenozon написав:свіжі цифри по бумагам

[]

ага интерес физиков утих, банки и юрики сокращают, только нацбанк ударник
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 20:40

  greenozon написав:Сьогодні в додатку Вотан були бумаги по 20% (невійськові)

підкажіть, будь-ласка, які тарифи в вотана на купівлю військових ОВДП та можливо вторинних?
Вказане на сайті Універа дійсне? 200 грн за операцію, 500 грн за відкриття рахунку, 100 грн в міс?
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 23:57

Re: Ринок ОВДП

Якщо цікавлять лише овдп то гляньте ще ICU, комісії менші, але не знаю як багато часу відкриття рахунку зараз займе.
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:44

  ScaryBee написав:
  greenozon написав:Сьогодні в додатку Вотан були бумаги по 20% (невійськові)

підкажіть, будь-ласка, які тарифи в вотана на купівлю військових ОВДП та можливо вторинних?
Вказане на сайті Універа дійсне? 200 грн за операцію, 500 грн за відкриття рахунку, 100 грн в міс?

В альфа банку купляв валютні військові ОВДП без комісії
Правда при номіналі 1000 дол вони зараз по 1003 дол за штуку.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 08:00

ІСУ принципово не переношу з причини Лєрки. А в Універі наче були більш вигідні ОВДП, ніж в Алки. Але щось не ясно з тарифами.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 14:04

  ScaryBee написав:
  greenozon написав:Сьогодні в додатку Вотан були бумаги по 20% (невійськові)

підкажіть, будь-ласка, які тарифи в вотана на купівлю військових ОВДП та можливо вторинних?
Вказане на сайті Універа дійсне? 200 грн за операцію, 500 грн за відкриття рахунку, 100 грн в міс?


Вотан за угоду 1 грн комісія
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 17:17

DmitryZP
у вотані є всі облігації, не тільки військові?
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 10:49

adj
є як і військові, так і звичайні
але перелік бумаг не співпадає скажімо з Альфою, тобто деякі доступні у Альфи, деякі у Вотані
до речі, у Альфі бачив валютні, у Вотані тільки гривневі
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 11:45

Найпростіше мабуть купувати ОВДП в додатках банків - Альфа (Сенс) чи моно
завів гроші (грн чи валюту) і купив
комісія = 0, зберігання 0

Вотан - 1 грн за одну операцію, асортимент бумаг скаче від дня до дня
із мінусів - майже не можливо завести гроші і купити бумаги день-в-день
в них дуже туга система оновлення рахунків
і загалом - Вотан це одна кантора, а Універ - інша, я так розумію через це все відбувається досить повільно
і ще одна мутка-замутка - якщо тримаєш свої гроші на брокерському рахунку, знімають 30 грн комісію на місяць - якась дурка, але маємо те що маємо.
Також за жовтень зняли 50 грн за депозитарні послуги (раніше не брали зовсім)

ICU - тут краще, спокійно можна купувати день-в-день (лише грн бумаги)
гроші йдуть до півтори години (якщо по СЕП, p2p не знаю)
комісія за операцію - 0, зберігання 0
вибір бумаг більший ніж будь-де, є дуже довгі бумаги (вроді до 27р) під норм. відсотки
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 13:13

Re: Ринок ОВДП

Десь за рік до війни спробував зареєструватися дистанційно в Вотані. Надіслав документи електронкою, відповідь вразила - потрібні документи відскановані на офісному сканері (фото в PDF не підходить). Де я повинен був знайти той сканер, працюючи віддалено, не зрозуміло. Відповіли вони мені і забили, навіть не поцікавились, чому я не надсилаю. Це було для мене ознакою, що клієнти їм не потрібні і тому не треба і намагатися з ними мати справу.

Після війни без проблем зареєструвався в ICU, купив військові ОВДП, а тиждень тому легко пройшов ідентифікацію, підписавши вже заповнені документи. Сьогодні чекаю виплату і буду купувати невійськові ОВДП з гарним відсотком. Сервіс в ICU на пристойному рівні, ще і безкоштовно все.
Vert
 
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