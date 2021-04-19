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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 27 жов, 2022 22:11
greenozon написав:
свіжі цифри по бумагам
[]
ага интерес физиков утих, банки и юрики сокращают, только нацбанк ударник
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Додано: Пон 31 жов, 2022 20:40
greenozon написав:
Сьогодні в додатку Вотан були бумаги по 20% (невійськові)
підкажіть, будь-ласка, які тарифи в вотана на купівлю військових ОВДП та можливо вторинних?
Вказане на сайті Універа дійсне? 200 грн за операцію, 500 грн за відкриття рахунку, 100 грн в міс?
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ScaryBee
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Додано: Пон 31 жов, 2022 23:57
Якщо цікавлять лише овдп то гляньте ще ICU, комісії менші, але не знаю як багато часу відкриття рахунку зараз займе.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 01:44
ScaryBee написав: greenozon написав:
Сьогодні в додатку Вотан були бумаги по 20% (невійськові)
підкажіть, будь-ласка, які тарифи в вотана на купівлю військових ОВДП та можливо вторинних?
Вказане на сайті Універа дійсне? 200 грн за операцію, 500 грн за відкриття рахунку, 100 грн в міс?
В альфа банку купляв валютні військові ОВДП без комісії
Правда при номіналі 1000 дол вони зараз по 1003 дол за штуку.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 08:00
ІСУ принципово не переношу з причини Лєрки. А в Універі наче були більш вигідні ОВДП, ніж в Алки. Але щось не ясно з тарифами.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 14:04
ScaryBee написав: greenozon написав:
Сьогодні в додатку Вотан були бумаги по 20% (невійськові)
підкажіть, будь-ласка, які тарифи в вотана на купівлю військових ОВДП та можливо вторинних?
Вказане на сайті Універа дійсне? 200 грн за операцію, 500 грн за відкриття рахунку, 100 грн в міс?
Вотан за угоду 1 грн комісія
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DmitryZP
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Додано: Вів 01 лис, 2022 17:17
DmitryZP
у вотані є всі облігації, не тільки військові?
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