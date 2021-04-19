RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 359360361362
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 22:11

  greenozon написав:свіжі цифри по бумагам

[]

ага интерес физиков утих, банки и юрики сокращают, только нацбанк ударник
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 309
З нами з: 24.10.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 20:40

  greenozon написав:Сьогодні в додатку Вотан були бумаги по 20% (невійськові)

підкажіть, будь-ласка, які тарифи в вотана на купівлю військових ОВДП та можливо вторинних?
Вказане на сайті Універа дійсне? 200 грн за операцію, 500 грн за відкриття рахунку, 100 грн в міс?
ScaryBee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 253
З нами з: 27.06.22
Подякував: 91 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 23:57

Re: Ринок ОВДП

Якщо цікавлять лише овдп то гляньте ще ICU, комісії менші, але не знаю як багато часу відкриття рахунку зараз займе.
adj
 
Повідомлень: 60
З нами з: 08.04.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:44

  ScaryBee написав:
  greenozon написав:Сьогодні в додатку Вотан були бумаги по 20% (невійськові)

підкажіть, будь-ласка, які тарифи в вотана на купівлю військових ОВДП та можливо вторинних?
Вказане на сайті Універа дійсне? 200 грн за операцію, 500 грн за відкриття рахунку, 100 грн в міс?

В альфа банку купляв валютні військові ОВДП без комісії
Правда при номіналі 1000 дол вони зараз по 1003 дол за штуку.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11088
З нами з: 18.06.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 08:00

ІСУ принципово не переношу з причини Лєрки. А в Універі наче були більш вигідні ОВДП, ніж в Алки. Але щось не ясно з тарифами.
ScaryBee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 253
З нами з: 27.06.22
Подякував: 91 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 14:04

  ScaryBee написав:
  greenozon написав:Сьогодні в додатку Вотан були бумаги по 20% (невійськові)

підкажіть, будь-ласка, які тарифи в вотана на купівлю військових ОВДП та можливо вторинних?
Вказане на сайті Універа дійсне? 200 грн за операцію, 500 грн за відкриття рахунку, 100 грн в міс?


Вотан за угоду 1 грн комісія
DmitryZP
 
Повідомлень: 4130
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 17:17

DmitryZP
у вотані є всі облігації, не тільки військові?
adj
 
Повідомлень: 60
З нами з: 08.04.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 10:49

adj
є як і військові, так і звичайні
але перелік бумаг не співпадає скажімо з Альфою, тобто деякі доступні у Альфи, деякі у Вотані
до речі, у Альфі бачив валютні, у Вотані тільки гривневі
DmitryZP
 
Повідомлень: 4130
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 11:45

Найпростіше мабуть купувати ОВДП в додатках банків - Альфа (Сенс) чи моно
завів гроші (грн чи валюту) і купив
комісія = 0, зберігання 0

Вотан - 1 грн за одну операцію, асортимент бумаг скаче від дня до дня
із мінусів - майже не можливо завести гроші і купити бумаги день-в-день
в них дуже туга система оновлення рахунків
і загалом - Вотан це одна кантора, а Універ - інша, я так розумію через це все відбувається досить повільно
і ще одна мутка-замутка - якщо тримаєш свої гроші на брокерському рахунку, знімають 30 грн комісію на місяць - якась дурка, але маємо те що маємо.
Також за жовтень зняли 50 грн за депозитарні послуги (раніше не брали зовсім)

ICU - тут краще, спокійно можна купувати день-в-день (лише грн бумаги)
гроші йдуть до півтори години (якщо по СЕП, p2p не знаю)
комісія за операцію - 0, зберігання 0
вибір бумаг більший ніж будь-де, є дуже довгі бумаги (вроді до 27р) під норм. відсотки
greenozon
 
Повідомлень: 14352
З нами з: 01.06.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
1
1
2
  #<1 ... 359360361362
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
62 50331
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5351)
02.11.2022 12:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron