ага интерес физиков утих, банки и юрики сокращают, только нацбанк ударник
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 27 жов, 2022 22:11
Додано: Пон 31 жов, 2022 20:40
Додано: Пон 31 жов, 2022 23:57
Re: Ринок ОВДП
Якщо цікавлять лише овдп то гляньте ще ICU, комісії менші, але не знаю як багато часу відкриття рахунку зараз займе.
Додано: Вів 01 лис, 2022 01:44
В альфа банку купляв валютні військові ОВДП без комісії
Правда при номіналі 1000 дол вони зараз по 1003 дол за штуку.
Додано: Вів 01 лис, 2022 08:00
ІСУ принципово не переношу з причини Лєрки. А в Універі наче були більш вигідні ОВДП, ніж в Алки. Але щось не ясно з тарифами.
Додано: Вів 01 лис, 2022 14:04
Вотан за угоду 1 грн комісія
Додано: Сер 02 лис, 2022 10:49
adj
є як і військові, так і звичайні
але перелік бумаг не співпадає скажімо з Альфою, тобто деякі доступні у Альфи, деякі у Вотані
до речі, у Альфі бачив валютні, у Вотані тільки гривневі
Додано: Сер 02 лис, 2022 11:45
Найпростіше мабуть купувати ОВДП в додатках банків - Альфа (Сенс) чи моно
завів гроші (грн чи валюту) і купив
комісія = 0, зберігання 0
Вотан - 1 грн за одну операцію, асортимент бумаг скаче від дня до дня
із мінусів - майже не можливо завести гроші і купити бумаги день-в-день
в них дуже туга система оновлення рахунків
і загалом - Вотан це одна кантора, а Універ - інша, я так розумію через це все відбувається досить повільно
і ще одна мутка-замутка - якщо тримаєш свої гроші на брокерському рахунку, знімають 30 грн комісію на місяць - якась дурка, але маємо те що маємо.
Також за жовтень зняли 50 грн за депозитарні послуги (раніше не брали зовсім)
ICU - тут краще, спокійно можна купувати день-в-день (лише грн бумаги)
гроші йдуть до півтори години (якщо по СЕП, p2p не знаю)
комісія за операцію - 0, зберігання 0
вибір бумаг більший ніж будь-де, є дуже довгі бумаги (вроді до 27р) під норм. відсотки
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