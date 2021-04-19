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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 360361362363
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 14:15

Re: Ринок ОВДП

  Vert написав:Сьогодні чекаю виплату

кстате да сегодня погашение, завтра клуб депозитов 100к прибавится
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 05:50

Re: Ринок ОВДП

Друзі, по декларації на доходи питання. Я правильно зрозумів - при купівлі військових обліг - можна не подавати декларацію. При купівлі-продажу всіх інших облігацій ( навіть на вторинному ринку) потрібно буде декларацію про доходи подавати?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 08:26

  1finanсier написав:Друзі, по декларації на доходи питання. Я правильно зрозумів - при купівлі військових обліг - можна не подавати декларацію. При купівлі-продажу всіх інших облігацій ( навіть на вторинному ринку) потрібно буде декларацію про доходи подавати?

по всем гособлигациям не нужно
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 13:57

  nekefer написав:
  1finanсier написав:Друзі, по декларації на доходи питання. Я правильно зрозумів - при купівлі військових обліг - можна не подавати декларацію. При купівлі-продажу всіх інших облігацій ( навіть на вторинному ринку) потрібно буде декларацію про доходи подавати?

по всем гособлигациям не нужно

А до речі, може порадите якусь солідну контору, з широким вибором вторинних облігацій і мінімальними комісіями? А краще без комісій ) Знаю в Альфі є декілька випусків вторинного ринку, але може ще є десь?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 16:14

1finanсier
ICU, Univer/Wotan, Bond.ua
Все ж у ICU я думаю найкращі умови, комісія 10 грн за операцію, немає платежів за зберігання, вивід грошей без комісії.

завтра можу скинути скрін що там буде в списку облігацій.
adj
 
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