кстате да сегодня погашение, завтра клуб депозитов 100к прибавится
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 02 лис, 2022 14:15
Re: Ринок ОВДП
Додано: Чет 03 лис, 2022 05:50
Re: Ринок ОВДП
Друзі, по декларації на доходи питання. Я правильно зрозумів - при купівлі військових обліг - можна не подавати декларацію. При купівлі-продажу всіх інших облігацій ( навіть на вторинному ринку) потрібно буде декларацію про доходи подавати?
Додано: Чет 03 лис, 2022 08:26
Додано: Чет 03 лис, 2022 13:57
А до речі, може порадите якусь солідну контору, з широким вибором вторинних облігацій і мінімальними комісіями? А краще без комісій ) Знаю в Альфі є декілька випусків вторинного ринку, але може ще є десь?
Додано: Чет 03 лис, 2022 16:14
1finanсier
ICU, Univer/Wotan, Bond.ua
Все ж у ICU я думаю найкращі умови, комісія 10 грн за операцію, немає платежів за зберігання, вивід грошей без комісії.
завтра можу скинути скрін що там буде в списку облігацій.
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