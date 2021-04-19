кстате да сегодня погашение, завтра клуб депозитов 100к прибавится
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 02 лис, 2022 14:15
Re: Ринок ОВДП
Додано: Чет 03 лис, 2022 05:50
Re: Ринок ОВДП
Друзі, по декларації на доходи питання. Я правильно зрозумів - при купівлі військових обліг - можна не подавати декларацію. При купівлі-продажу всіх інших облігацій ( навіть на вторинному ринку) потрібно буде декларацію про доходи подавати?
Додано: Чет 03 лис, 2022 08:26
Додано: Чет 03 лис, 2022 13:57
А до речі, може порадите якусь солідну контору, з широким вибором вторинних облігацій і мінімальними комісіями? А краще без комісій ) Знаю в Альфі є декілька випусків вторинного ринку, але може ще є десь?
Додано: Чет 03 лис, 2022 16:14
1finanсier
ICU, Univer/Wotan, Bond.ua
Все ж у ICU я думаю найкращі умови, комісія 10 грн за операцію, немає платежів за зберігання, вивід грошей без комісії.
завтра можу скинути скрін що там буде в списку облігацій.
Додано: Чет 03 лис, 2022 17:34
Дякую, буду вдячний. А як там, легко розібратися що і як, як заводяться гроші, чи прив'язується якась картка і як виводяться кошти?
Додано: Чет 03 лис, 2022 18:18
1finanсier
там все дуже легко, можна поповнювати без комісії карткою, але лише з тієї картки, яка була вказана при реєстрації (або дати їм реквізити декількох карток), це доступно лише з мобільного додатку, ліміт 1 000 000.
Також доступний платіж по IBAN, без комісії з їх сторони за вхід і вихід. Є веб версія де є реквізити і який має бути опис переказу. Вивід доступний на ібан (рахунок в банку). На сторінці виводу грошей вибираєте з меню ваших рахунків необхідний вам рахунок і суму і виводите.
Додано: Чет 03 лис, 2022 23:49
Если ваш брокер передает информацию о ваших доходах от ОВГЗ в налоговую - то нужно. Мне они в этом году два письма прислали (не электронных) - "вы в 2021 получили инвестиционный доход от операций с ценными бумагами, поэтому подайте декларацию о доходах". Инвестировал только в ОВГЗ.
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