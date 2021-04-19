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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 360361362363
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 14:15

Re: Ринок ОВДП

  Vert написав:Сьогодні чекаю виплату

кстате да сегодня погашение, завтра клуб депозитов 100к прибавится
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 05:50

Re: Ринок ОВДП

Друзі, по декларації на доходи питання. Я правильно зрозумів - при купівлі військових обліг - можна не подавати декларацію. При купівлі-продажу всіх інших облігацій ( навіть на вторинному ринку) потрібно буде декларацію про доходи подавати?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 08:26

  1finanсier написав:Друзі, по декларації на доходи питання. Я правильно зрозумів - при купівлі військових обліг - можна не подавати декларацію. При купівлі-продажу всіх інших облігацій ( навіть на вторинному ринку) потрібно буде декларацію про доходи подавати?

по всем гособлигациям не нужно
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 13:57

  nekefer написав:
  1finanсier написав:Друзі, по декларації на доходи питання. Я правильно зрозумів - при купівлі військових обліг - можна не подавати декларацію. При купівлі-продажу всіх інших облігацій ( навіть на вторинному ринку) потрібно буде декларацію про доходи подавати?

по всем гособлигациям не нужно

А до речі, може порадите якусь солідну контору, з широким вибором вторинних облігацій і мінімальними комісіями? А краще без комісій ) Знаю в Альфі є декілька випусків вторинного ринку, але може ще є десь?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 16:14

1finanсier
ICU, Univer/Wotan, Bond.ua
Все ж у ICU я думаю найкращі умови, комісія 10 грн за операцію, немає платежів за зберігання, вивід грошей без комісії.

завтра можу скинути скрін що там буде в списку облігацій.
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 17:34

  adj написав:1finanсier
ICU, Univer/Wotan, Bond.ua
Все ж у ICU я думаю найкращі умови, комісія 10 грн за операцію, немає платежів за зберігання, вивід грошей без комісії.

завтра можу скинути скрін що там буде в списку облігацій.


Дякую, буду вдячний. А як там, легко розібратися що і як, як заводяться гроші, чи прив'язується якась картка і як виводяться кошти?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 18:18

1finanсier
там все дуже легко, можна поповнювати без комісії карткою, але лише з тієї картки, яка була вказана при реєстрації (або дати їм реквізити декількох карток), це доступно лише з мобільного додатку, ліміт 1 000 000.

Також доступний платіж по IBAN, без комісії з їх сторони за вхід і вихід. Є веб версія де є реквізити і який має бути опис переказу. Вивід доступний на ібан (рахунок в банку). На сторінці виводу грошей вибираєте з меню ваших рахунків необхідний вам рахунок і суму і виводите.
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 23:49

  nekefer написав:
  1finanсier написав:Друзі, по декларації на доходи питання. Я правильно зрозумів - при купівлі військових обліг - можна не подавати декларацію. При купівлі-продажу всіх інших облігацій ( навіть на вторинному ринку) потрібно буде декларацію про доходи подавати?

по всем гособлигациям не нужно


Если ваш брокер передает информацию о ваших доходах от ОВГЗ в налоговую - то нужно. Мне они в этом году два письма прислали (не электронных) - "вы в 2021 получили инвестиционный доход от операций с ценными бумагами, поэтому подайте декларацию о доходах". Инвестировал только в ОВГЗ.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 05:39

  greenozon написав:Найпростіше мабуть купувати ОВДП в додатках банків - Альфа

і загалом - Вотан це одна кантора, а Універ - інша, я так розумію через це все відбувається досить повільно

ага, я уже тиждень не можу зареєструватися. І якось все незрозуміло, кидають від однією людини до іншої, все повільно. Що і перехотілося.

Алка - то класно, але поки не витягує більше 19%.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 05:41

  adj написав:1finanсier
там все дуже легко, можна поповнювати без комісії карткою, але лише з тієї картки, яка була вказана при реєстрації (або дати їм реквізити декількох карток), це доступно лише з мобільного додатку, ліміт 1 000 000.

Також доступний платіж по IBAN, без комісії з їх сторони за вхід і вихід. Є веб версія де є реквізити і який має бути опис переказу. Вивід доступний на ібан (рахунок в банку). На сторінці виводу грошей вибираєте з меню ваших рахунків необхідний вам рахунок і суму і виводите.

так гарно пишете, що незважаючи на принципи, прийдеться йти до Лєрки)
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